Kõrge temperatuur või vähem pöördeid? Kuidas pesta rõivaid nii, et need enneaegu ära ei kuluks

Lipikud riiete küljes on olulised

«Olgugi, et see on väga tüütu, tuleb riiete eluea pikendamiseks nende külge kinnitatud lipikuid lugeda, kuna seal on kõige täpsem info selle kohta, milline pesuviis on selle riideeseme jaoks sobiv. Tihtipeale võib tunduda, et kui riide peal on mõni suur plekk, siis parim viis selle eemaldamiseks on pesta kõrge temperatuuri ja maksimaalse pöörete arvuga, kuid see igale riidetüübile kindlasti ei sobi,» rääkis Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Samas on tema sõnul siiski olemas mõned põhitõed, mida järgides saab riided võimalikult kaua heas korras hoida ja nende kahjustamist vältida.

Vee temperatuur

Õige veetemperatuuri valik aitab vältida riiete pleekimist, väljavenimist või kokkutõmbamist. Sobiv temperatuur on iga riideeseme küljes oleval lipikul kirjas ja ideaalis tuleks need esemed eraldi komplektidesse sorteerida ja sarnaseid riideid koos pesta.

Külm vesi on kõige parem tumedate või õrnade riiete pesemiseks. Lisaks sobib see hästi vähemäärdunud asjade või tööriiete pesuks.

Sooja veega tuleks pesta sünteetilisest ja kortsuvastasest riidest esemeid. Samuti tuleks sooja vett eelistada värviliste riiete pesuks, mis on väga mustad või õliplekkidega.

Kuum vesi on kõige sobivam valgete puuvillast riiete pesuks, mida kantakse vastu keha. Näiteks aluspesu, sokid või voodilinad. Lisaks võib kuuma vett kasutada väga määrdunud riiete, näiteks välitöödeks kasutuses olevad teksad, mehaanikute tunked või laste mänguriided. Siiski tasub kuuma vett kasutada riiete puhul, kus mustuse eemaldamine on olulisem kui riide värvi säilitamine.

Loputusvesi peaks alati olema võimalusel külm. See aitab energiakulusid kokku hoida ja ja loputuse puhul ei ole vee temperatuur enam nii oluline.

Õige pesuprogrammi valik

«Sobiva pesuprogrammi leidmise jaoks on üldise nõu andmine keeruline, kuna programmid on sõltuvalt masinast väga erinevad. Näiteks vaatab masin, et pesukoguse kohta ei oleks sinna pandud liialt palju pesuvahendit, mõõdab koguse kaalu, jälgib pesu mustustaset ja pesuks vajalikku veetaset,» sõnas Pennar.

Õrna pesu, käsipesu ja puuvilla jaoks mõeldud pesuprogrammid on üldjuhul sisult üsna sarnased ja neid tuleks kasutada õrnade riiete jaoks nagu naistepesu või siid. Kuna need programmid kasutavad üldjuhul vähem pöördeid ja ei ole pesu keerutamisel nii agressiivsed, aitavad need õrna pesu tervena hoida.

Kiirpesu programme tuleks üldiselt kasutada nii vähe kui võimalik. Seda põhjusel, et need pesuprogrammid kasutavad enamasti kiiremat ja suurema pöörete arvuga tsentrifuugimist, mis ei ole riietele hea. Kindlasti tuleks selliste programmidega vältida õrna pesu pesemist. Sellele vaatamata on loogiline, et mõnikord lihtsalt on vaja mõni särk või kohtumiseks vajalik riideese kiirelt pesta.

Eriti musta pesu jaoks mõeldud programmid võib kasutusse lasta näiteks tööteksade, rätikute või väga määrdunud pesu pesemiseks. Need programmid kasutavad üldjuhul agressiivsemat tsentrifuugimist ja pesu masinas keerutamist.

Tsentrifuugimine

«Valides pesu kuivatuseks mõeldud tsentrifuugimise pöördeid, tuleb lähtuda lihtsast põhimõttest. Mida rohkem pöördeid, seda kuivemaks saavad riided ja seda kiiremini kuivavad need pesurestil, kuid samal ajal suureneb oht pesu kahjustada,» sõnas Pennar.