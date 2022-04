NÄDALA RESTORAN ⟩ Restoran, kuhu tahan kindlasti tagasi minna

Aga kuna tegemist on pigem kallima otsa restoraniga, siis tuleb oodata seda õiget hetke. Kuigi samas peab möönma, et Eesti elukallidust arvestades pole kahjuks 52 eurot küsitav ühe inimese restoranitoidu hind (lisaks siis joogid) midagi enneolematut (kuigi endiselt tundub röövimisena), aga see on juba teine teema. Igatahes Raimondis on iga amps hinda väärt.