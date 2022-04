KÕVA SÕNA ⟩ Turule on jõudnud Eesti esimene päästetud puuviljadest jäätis!

Toiduraiskamine on probleem kogu maailmas. Ka Eestis moodustab keskkonnaministeeriumi uuringu andmetel toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni raisku läinud toit, mille väärtus on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas.

Ökojäätise tootja La Muu juht Rasmus Raskil on hea meel koostöö üle Toidupanga ja Rimiga. «Tegelikult oli meil ammu plaan sel moel jäätist teha. Toiduraiskamise pidurdamine on kõigi kolme osapoole jaoks oluline ning seetõttu klapib meil omavahel kõik hästi. Avastasime rõõmuga, et Rimi ja Toidupanga vaheline koostöö on aastatega lihvitud väga sujuvaks. Kui sõitsime Rimi kauplustesse banaanide järele, siis võtsid meid vastu rõõmsad töötajad, kes on hingega asja juures. Toidu päästmine on osa nende igapäevatööst ja nad oskavad seda hinnata,» lisas Rask. La Muu annetab Toidupangale 500 karpi päästetud banaanidest jäätist.