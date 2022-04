ENNE JA PÄRAST ⟩ Vaata, kuidas ajahambast puretud talveaed paari lihtsa nõksuga uhiuue hingamise saab!

Talveaedadele on iseloomulikud suured aknad, mis tagavad väga palju päevavalgust ja looduslähedust. See 60 ruutmeetri suurune talveaed oli ühtlasi nii elutuba, köök kui ka söögituba. Samuti koduks paljudele taimedele, mis on aastate jooksul talveaeda tee leidnud.

Talveaed enne uuendustöid. Foto: Ikea

Kuigi ruum on üsna suur, ei kasutatud ruumi maksimaalselt ära. Taimed olid paigutatud kaootiliselt üle kogu toa ja nende vahele mahutati ka veel mööbel. «Ruumi tuli ümber paigutada nii, et toas oleks lihtne liikuda ning säiliks ligipääs akendele ja taimedele. Esialgses talveaias oli puhkeala sööginurgast eraldatud, kuid nende mõlema ühendamine ja samas stiilis ümberkujundamine aitas luua harmoonilisema ilme,» ütles IKEA sisekujunduse osakonna juht Pedro Casto.

Ära pelga uut ja vana

Enne renoveerimist soovitab sisekujundaja hinnata, kas osa vanast mööblist sobiks uue ruumi kujundusse. «Väikestel asjadel on suur mõju – selleks, et midagi muuta, ei pea kõige vanaga hüvasti jätma. Alati on võimalik leida lahendusi, kuidas olemasolevat mööblit värskendada ja uude interjööri sobitada. Talveaias jäeti alles suur söögilaud, mida täiendati uute söögitoolidega, mis sobituvad stiililt, kuid on välimuselt palju kergemad,» tõi Castro näite.

Vana köök oli tumedast puidust ja mõjus massiivsena, mis muutis kogu ruumi süngemaks. Seetõttu on uus lahendus kerge ja valge köök. Lisaks muudavad avatud riiulid ruumi hetkega heledamaks ja avaramaks.

Kuigi köögiala oli suhteliselt väike, aitasid funktsionaalsed ja praktilised köögiorganiseerijad ruumi maksimaalselt ära kasutada. Väikesed detailid, hoiukarpide ja konksudega siinid seinal ning pisikesed seinariiulid muudavad ruumi veelgi funktsionaalsemaks ja organiseeritumaks.

«Heledam köök ei ole enam ruumi põhifookuses ning nii näeb interjöör harmoonilisem välja. Alles jäetud vana puidust kapp sobitub hästi ülejäänud pruunide puidust, bambusest ja muudest looduslikest materjalidest aktsentidega. Need on segatud heledates toonides mööbliga, mis tagab ideaalse tasakaalu taimede ja looduse vahel,» selgitas Castro.

Loovad lahendused ebatavalistele ruumidele

Toa põhielemendiks on suured aknad. Seetõttu oli ruumis väljakutse, kuidas eredat päikesevalgust blokeerida. Päikesepaistelise ilmaga soojeneb talveaed kiiresti ja seal võib väga palavaks minna. Talveaia keeruliste akende jaoks oli parim lahendus päevakardinad. Kergest materjalist heledad päevakardinad varjavad osaliselt otsese päikesevalguse, aeglustades niiviisi soojenemist.

Talveaed pärast uuendustöid. Foto: Ikea

Õhtupimeduses loovad meeleolu tulukesed, küünlad ja muud päikeseenergial töötavad valgustid. See pole mitte ainult praktiline, vaid ka jätkusuutlik lahendus. Ereda päevavalguse ajal laevad valgustid end täis ja neid saab õhtul uuesti kasutada.

Boho stiil peidab end tekstiilides

Boho stiil sobib suurepäraselt just talveaeda – taimed, tekstiilid ja looduslikud materjalid loovad hubasust igasse ruumi. Boho on ka üks keskkonnasõbralikumaid stiile, mida saab täiendada mitmesuguste säästlike materjalide ja dekoratsioonidega, mis on valmistatud näiteks rotangist, puidust, bambusest, raffiast, vitstest jne. Integreeri need materjalid ja mustrid toa sisekujundusse näiteks patjade, lauamattide, vaipade ja korvide näol.

