TULEVIK ON KOHAL ⟩ 5 väga head põhjust, miks otsustada LED-tulede kasuks

Kuigi esimene valgusdioodide ehk LEDide tehniline kontseptsioon töötati välja juba 1927. aastal, siis esimene punane LED toodeti alles 1962. aastal, siniseid valgusallikaid tuli oodata 1994. aastani ning valgeid dioode sellest aasta kauemgi. Hoolimata sellest, et LEDide arendusteekond on olnud pikk ja aeganõudev, on need tänaseks massiliselt kasutusel nii kodumajapidamistes, autotööstuses kui ka tänavavalgustuses.

Vahetusvaba tehnoloogia

Kuigi LED-lampe võib leida kõikjalt, on need massidesse jõudnud alles hiljuti. Kui esimese põlvkonna LEDid leidsid kuuekümnendatel kasutust trükiplaatides, siis kaheksa- ja üheksakümnendatel hakkasid esimesed omavalitsused teise põlvkonna LED-tulesid kasutama ka tänavavalgustuses. Mõlema põlvkonna puhul sai müügiargumendiks oluliselt pikem eluiga võrreldes halogeenpirnidega.

Täna saab aga rääkida juba kolmanda põlvkonna LED-tuledest, mis võivad probleemideta töötada kuni 100 000 tundi. See tähendab, et võrreldes kodumajapidamistes levinud hõõgpirnidega, mille eluiga on kõigest tuhat tundi, ning varem autotööstuses kasutatud HID-pirnidega, mis suutsid vastu pidada 15 000 tundi, on LED-valgustid oluliselt vastupidavamad.

«Vanemate põlvkondade LED-tulede puhul tuli rinda pista ka defektidega, kuid need ei tulenenud otseselt LED-dioodist endast, vaid niiskus- ja kuumakahjustustest. Vaadates, kui palju on LED-süsteemid viimase kümne aasta jooksul paremaks muutunud, võib ennustada, et sellest saab lähiajal peaaegu hooldus- ja vahetusvaba tehnoloogia,» rääkis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoeriala õppejõud Priit Auväärt.

Kui esialgu jõudsid moodsad LED-tuled vaid luksusautodesse ning kõige uhkematesse kodudesse, siis tänaseks võib neid leida märksa laiemalt. Näiteks on Citroën paigaldanud kõikidele oma autodele, sealhulgas ka väiksemale ja soodsamale C3 luukpärale LED-päevatuled, ning kodumajapidamise jaoks saab LED-pirni osta pea igast poest.

Väiksem energiakulu

Vastupidavuse kõrval on LED-tulede üks suuri eeliseid ka nende vähene energiakulukus. Valgusallikate energiatõhusust saab mõõta kasulikes luumenites (useful lumens), mis väljendab kasulikku valgushulka, mida pirn iga energiaühiku ehk vati kohta annab: LED-valgustus toodab vähem raisku minevat valgust ja rohkem kasulikke luumeneid kui teised valgustehnoloogiaid. See tõlgendub energiasäästu ning loodussõbralikkusena.

«Kui vahetada kontoris või muus hoones kõik pirnid LEDide vastu, võib energiatõhusus kasvada 60–70 protsenti või enamgi, sõltuvalt sellest, mis tehnoloogiat varem kasutati ja millised LEDid kasutusele võetakse,» sõnas Auväärt.

Külm ei ole takistuseks

Traditsiooniliselt ei ole valgusallikatele külm ilm meeldinud, mis võib tekitada probleeme nii autotööstuses kui ka tänavavalgustite ja hoovivalgustite puhul. Näiteks kulutavad halogeenlambid 90 protsenti energiast soojuse tootmisele ja kõigest kümme protsenti valguse eritamiseks, mis tähendab, et temperatuuri langemisel nõuavad vanemad valgustehnoloogiad, eesotsas luminofoorlampidega, tööle hakates rohkem energiat ja nende valgusintensiivsus väheneb.

LED-tuled seevastu toimivad külma ilmaga isegi umbes viie protsenti paremini kui soojas, mistõttu on need oluliselt parem valik näiteks külmkappide ja külmladude jaoks, aga ka sõidukites, mis peavad suutma valgusvihku heita ka kõige külmemal talvehommikul.