UNEEKSPERT ⟩ Väheteada põhjus, miks ei tasu valget voodipesu osta

Ere valgus päeval aitab parandada meie töövõimet ja tähelepanu. Öötundidel võib aga kokkupuude valguse ja heledate toonidega ajutöö tuksi keerata, andes organismile märku, et on päevane aeg ning ühtlasi ka aeg tegutsemiseks. See omakorda pärsib melatoniini ehk unehormooni tootmist kehas ning ajab une-ärkveloleku tsükli nihkesse, vahendab Ideal Home.