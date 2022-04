PILT SELGEKS ⟩ Üürikorter – kes ja millist vara peaks kindlustama?

Kodu on kindlus, vaatamata sellele, kas tegemist on üürikorteri või päris oma koduga. Kuigi tihti eelistatakse pigem ise vara omada, on siiski palju ka neid, kes ühel või teisel põhjusel otsustanud üürikodu kasuks.

Üks leping – kolm kaitset

Kodukindlustus koosneb kolmest osast: esiteks ehitiskindlustus, millega on kaitstud eluruum koos selle oluliste osadega (seinad-põrandad-laed), sealhulgas sisseehitatud mööbli ning korteri juurde kuuluva keldri või panipaigaga; teiseks koduse vara kindlustus, mis kaitseb inimese vara (mööbel, tehnika, riided-jalatsid jms) ning kolmandaks vastutuskindlustus, millest on abi siis, kui ootamatu kahju on tekitatud kolmandatele osapooltele (näiteks naabritele). Kui peaks juhtuma õnnetus, võib kahju tekkida nii varale, mis kuulub korteri omanikule, üürnikule kui ka naabritele. Kellele langeb aga kohustus tekkinud kahju hüvitada, sõltub sellest, kes õnnetuse põhjustas. Õnnetused võivad olla väga erinevad, mistõttu on mõistlik võimalikud riskikohad läbi mõelda.

Kindlustamiseks piisab huvist

Kinnisvara omanik on huvitatud oma vara säilimisest ka pärast üürniku lahkumist. Seetõttu on tal mõistlik kindlustada korteri ehituslik pool ehk seinad-laed-põrandad siseviimistluseni välja. Õnnetusjuhtumi korral on tal kindlustunne, et tema kinnisvara väljanägemine ja seisukord taastatakse endisel kujul. Kui aga omanikul seda tüüpi kindlustust ei ole ja korter saab näiteks ootamatu torulekke või elektrijuhtmetest alguse saanud tuleõnnetuse tõttu kannatada, peab ta kõikide remonditööde eest ise tasuma.

Kui õnnetuse põhjustajaks on aga üürnik, võib omanik kahju välja nõuda temalt, sest viimane peab korteri tagastama samas seisukorras, nagu see üürile võeti. Näiteks juhul kui üürnik unustab toidu pliidile praadima või triikraua vooluvõrku ja sellest saab alguse tulekahju, võib omanik kahju hüvitamist nõuda üürnikult. Et sellist ootamatut rahalist väljaminekut vältida, võib omaniku poolt kindlustamata korteri enda huvides kindlustada ka üürnik. Sellisel juhul ei pea üürnik õnnetuse korral korteri remonditööde maksumust hüvitama oma taskust, vaid selle eest tasub kindlustus. Õnnetuse korral arvestatakse hüvisest maha vaid omavastutus.

Üürnik peab käituma omaniku vara, ehk korteri ja seal olevate asjade suhtes heaperemehelikult ning seetõttu käsitletakse kodukindlustuses korteri omanikku ja üürnikku enamasti võrdväärsetena. Näiteks tahtlik vara lõhkumine ei kuulu kindlustuskaitse alla vaatamata, kas seda tegi omanik või üürnik. Kui tegemist on aga õnnetusega (triikraud ununes vooluvõrku), siis korter taastatakse sõltumata sellest, kas unustajaks oli korteri omanik või üürnik.