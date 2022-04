Eksperdid jagavad nippe: kuidas talveriideid õigesti hoiustada ja hooldada?

LG tehnikaeksperdid selgitavad, kuidas suvehooaja saabudes talveriided võimalikult efektiivselt ja kiiresti ära pakkida.

Peske rõivaid enne ladustamist

Riided, mida me tavaliselt talvehooajal kanname, lähevad suvekuude eel kappi umbes kuueks kuuks. Seetõttu on soovitatav need enne «talveunne» panemist pesta. Kui aga peres on mitu inimest, siis võib see olla väga aja- ja ressursikulukas ettevõtmine.

Sellistel puhkudel on hea kasutada suure mahutavusega pesumasinaid, mille pesumaht on kuni 10,5 kilogrammi. Soovitatav on kasutada madalat või 20-kraadist temperatuuri, et eemaldada tõhusalt plekke ning vältida riiete värvimuutmist.

Lisaks on soovitatav võimalusel kasutada Steam™ ehk aurufunktsiooni, mis tungib sügavale kangakiudesse, eemaldades 99,9 protsenti allergeenidest, bakteritest ja tolmulestadest, mis on eriti olulised just lasteriiete pesemisel.

Suureks väljakutseks on villaste riiete ja sulejopede pesemine

Enne villaste sokkide ja kampsunite kapipõhja pakkimist tuleks need ära pesta spetsiaalselt villaste rõivaste pesemiseks mõeldud külma vee programmiga. Pärast pesemist soovitatakse need kuivamiseks laotada horisontaalselt, kuna riidepuul rippudes võivad villased riided kaotada oma kuju ning venida. Villaseid rõivaid võib kuivatada ka trummelkuivatis, millel on kahe vaheldiga kompressor ja vaheldimootor. Tänu madalale temperatuurile kuivatab selline kuivati riideid õrnalt ning aitab vähendada rõivaste kokku tõmbumise ohtu.

Ebameeldivate juhtumite vältimiseks tuleb enne sulejope pesemist lugeda põhjalikult jope sees olevat hooldussilti, et selgitada välja, kas jopet saab pesta kodus või ainult keemilises puhastuses. Kui jopet on lubatud kodus pesta, siis tuleks seda teha leiges vees ja vähese pesuainega. Kindlasti tuleks kasutada ka õrna pesutsüklit ning lisada sellele üks lisaloputustsükkel, et eemaldada kõik pesuainejäägid.

Tee kapis suurpuhastus

Enne riiete ära pakkimist on soovitatav need ka sorteerida. Rõivad, mis ei sobi, ei tundu asjakohased või ei paku enam rõõmu, võiks annetada näiteks heategevuseks. Nii on võimalik tekitada kappi rohkem ruumi ning rõõmustada sellega kedagi, kellel neid asju rohkem vaja läheb.

Õige ladustamine