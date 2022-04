Itaalia McDonaldsites müüakse ühe euro eest eriti kummalist snäkki

Pole mingi üllatus, et maailmakuulsa rahvusköögiga Itaalias, on McDonalds ja hulga teisi kiirtoidukette end ilusti sisse seadnud. Ka menüüd ei erine neil väga teiste riikide omast, kuid üks oluline erinevus Itaalia McDonaldsites siiski on – juust.

Täpsemalt müüakse saapamaa kuldsete kaarte restoranis pisikesi ja kõigest euro maksvaid Parmigiano Reggiano juustusnäkke. McDonalds kirjutab oma lehel, et tegemist on mugava, ühe portsjoni suuruse tootega, mida hea tasku panna. Ka märgitakse, et antud toode sobib ideaalselt lasteeine või salatite kõrvale.