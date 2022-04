Populaarne keraamikatöökoda pakib selleks korraks pillid kotti

Kuudega on kõvasti erinevat keraamikat valmis voolitud ning nüüd otsivad need uut kodu. Kuni 30. aprillini on keraamikatöökoja uksed avatud ja võimalus oma lemmikud välja valida ja koju viia.

«Keraamikaga on nii, et see ongi rannakohvikus hooajaline ehk talvine tegevus. Suvel on samal pinnal rannakohvik. Kui sügistuuled soodsalt puhuvad, kolib talveks keraamika töökoda tagasi,» öeldakse WÖÖRi kohvikust.