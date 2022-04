Ahastuses naine: naabri batuudil kargavad lapsed on mu elu põrguks muutnud, pean aias kiivrit kandma!

Naine väidab, et batuut asub tema maja tagumise ukse ja terrassi lähedal ning seal hüppavad ja karjuvad lapsed, ei lase tal rahus elada. Ta jagas oma mure Mumsneti foorumis ning lisas, et on isegi palunud naabritel batuut tema terrassist kaugemale aia nurka viia, kuid tulutult.