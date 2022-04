Kõik müügiks! Väikelinna õuele potsatanud õnnetusest lõigatakse kasu

Linna pressiesindaja Tyler Maffitt ütles KSTU-TV-le, et kõrbekerad matavad linna enda alla vähemalt kaks korda aastas. Tavaliselt juhtub see kord kevadel ja kord sügisel. Kuid selleaastane kõrbekerade invasioon oli nii hull, et mõned tänavad olid lausa läbimatud.

«Tegeleme sageli mitme tonni kõrbekerade eemaldamisega. Ega algul saagi hästi aru, palju neid kokku on, kuniks koristama hakkad,» ütles Maffitt. Ta lisas, et linn soovitab elanikel hankida luba kõrbepallide põletamiseks või taotleda vautšer, et neid kohalikku prügilasse tasuta ära viia. Kuid Maffitti sõnul on mõned leidnud veelgi loomingulisemad lahendused.