PILTUUDIS ⟩ Kaks on parem kui üks? Pealtnäha täiesti tavalise maja vannituba paneb kukalt kratsima

Iirimaal Bray linnakeses asuv nelja magamistoaga maja üllatab isevärki vannitoaga. 595 350 euroga müüki paisatud paarismaja on pealtnäha nagu iga teine, ent kummalisel kombel on selle omanikud otsustanud ühte vannituppa kaks WC-potti paigaldada, vahendab väljaanne The Sun.