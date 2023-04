PROOVI KA ⟩ Rohenäpud kiidavad! Lihtne ja kiire viis umbrohu hävitamiseks

Ameerika aiandusguru Rebecca Searsi sõnul lõhustab äädikas sisalduv hape umbrohutaime rakud ja eemaldab taimest niiskuse, mis omakorda põhjustab selle hävimise. Äädikas suudab hävitada alles tärkava umbrohu, ent selle doseerimisel tuleb ettevaatlik olla, et see ümberkaudsetele ilutaimedele liiga ei teeks.

Olgugi, et äädikas on keskkonnasõbralik tõrjeviis, ei soovita Rebecca Sears seda liiga tihti kasutada. «See on ju hape ning võib hävitada aias leiduvaid kasulikke mikroobe ja elusorganisme,» sõnab Sears.