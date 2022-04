Vaata videot, kuidas legendaarne Ahtri tänava koleangaar hingusele saadeti

Ehituse alustamiseks lammutati Ahtri tänava kahe sõidusuuna vaheline angaar ja endine autopesula. Krundile jäävad püsti ajaloolised müürid ning korsten, mis seotakse arhitektuurselt uue hoonega.

«Angaari mahavõtmine on esimene etapp krundil toimuvatest lammutustöödest, millega on plaanis lõpetada mais. Seejärel algavad hoone maa-aluse korruse ehitustööd,» ütles US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlak.

«Paralleelselt jätkuvad hoone projekteerimistööd, kus üheks oluliseks väljakutseks on olla vastavuses LEED sertifitseerimise nõuetega, et uue büroohoone projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel järgitaks keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid.»

«Oleme üks väheseid arendusettevõtteid, kes praegusel keerulisel ajal ehitust alustavad,» ütles US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk. «Selleks annab kindlust teadmine, et huvi suurepärase asukohaga Golden Gate büroohoone vastu on kahekordne võrreldes pindadega, mida saame pakkuda. Hoone suurus ja lahendus võimaldab ka suurematel ettevõtetel rentida kontorit südalinnas. Praeguses etapis on võimalik kaasa rääkida nii tulevase büroopinna sisekujunduses kui korruse planeeringus, mida Meelis Pressi kaasabil hetkel visualiseerime. Meil on väga kogenud projekteerimis- ja ehitustiim, kes koos partneritega oskavad leida häid lahendusi.»

Maja välisfassaad, mis on art deco stiilist inspireeritud, saab olema kuldne ja elegantne. Majas saab olema kokku 12 000 ruutmeetrit pinda, ühe korruse suurus on ligi 2100 ruutmeetrit. Esimesele korrusele tulevad kaubandus ja restoranid koos väliterrassidega, ülemistele korrustele kontorid. Maa aluses parklas on 100 kohaga parkla ja maja katusel roheline katuseterrass.