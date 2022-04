Rekord puruneb! Šveitsi ehitatakse saja meetri kõrgune puitmaja

Saja meetri kõrgune torn ja selle kõrvale ehitatav kompleks hakkab kandma nime Rocket & Tiger. «Tegemist on suure projektiga, mis mõjutab oluliselt siinset kogukonda, seda nii sotsiaalselt kui esteetiliselt. Kuna Šveitsi on põhjalikud teadmised puitehitiste konstruktsiooni vallas, oleme eriti uhked, et teedrajav projekt just siia ehitatakse,» ütles Schmidt Hammer Lasseni partner ja projekteerimisdirektor Kristian Ahlmark.