Netirahvas arutab: millised pealinna küljealused asulad elamiseks kõlbavad?

Eestlaste Redditis arutati pealinna külje all asuvate asulate üle. Välja toodi nende nõrgad ja tugevad küljed. Leiti, et kohti, kus pealinnast kolida jagub.

Kasutaja Alllnamesweretakenn toob potentsiaalse elukohana välja Kuusalu.«Kuusalus on kaks korraliku poodi (Coop ja Grossi) ja väiksem ehituspood. Spordikeskus basseini ja väiksema jõusaaliga. Tervisekeskus, hambaravi ja väiksemate muredega pole vaja tingimata linna minna. Autotöökoda ja ülevaatuspunkt. Mingeid asju on veel, aga need on need peamised. Lasnamäele on umbes pool tundi maanteesõitu. Kuna tegu on rohkem maakohaga, siis on see minu arvates ilusam ja parema õhkkonnaga,» kirjutab ta.

Mainitakse ka Maardut, kuid Projix leiab, et seal elada ei kõlba – pole normaalset ostukeskust ega korralikku ehituspoodi, ka Bolti ega CityBeed pole. «Põhimõtteliselt pead kogu aeg Tallinnas käima. Kui sa sinna (Maardus) töökoha leiad, siis pole vast nii hull, aga kui sa ei tööta kodust või pead Tallinnas tööl hakkama käima, siis suht mõttetu,» leiab ta ning lisab, et kuna ta naine on sealt pärit, on tal Maarduga kogemusi küllalt.

Ka kasutaja Caniid pole Maardust kuigi vaimustunud «Maardu kohapealt räägib selle kahjuks, et vesi on jätkuvalt kohutav ja ühistranspordi pakkuja TempTrans sõidab oma logisevate bussidega c.a. 50 minutit Tallinna kesklinna,» kirjutab ta ning soovitab vaadata hoopis Saku poole. «Rongiühendus Saku ja Tallinna vahel on umbes 30 minutit. Autoga 15-20 minutit. Ehituspood ja ostukeskus lähedal,» kirjutab ta.

Kõik ei ole aga Maardu vastu nii negatiivselt meelestatud, näiteks leiab kaugeksj2i, et Maardu linna territooriumile jääv Muuga eramajade piirkond on igati normaalne koht. Miilu777 kirjutab, et Maardu on isegi parem kui näiteks Lasnamäe. «Väiksem ja vähem massiivseid maju üksteise otsas. Mul endal on lapsepõlvest mälestused üsnagi toredatest suvedest Avara tänaval. Eks paljudel on Maarduga nagu Kopliga, et on midagi kuulnud asjadest, mis olid 20-30 aastat tagasi ja siis arvavad, et seis on sama siiani.»

Veel ühe elukohana tuuakse välja Loo. Kasutaja Idkwhattosay81818 kirjutab: «Elasin seal aastaid ja nad on selle koha nii armsaks teinud, et linnuvabriku naljadel pole enam kohta. Bussiga linna saab kiiresti, isegi jalgsi saab kui viitsid kolm kilomeetrit kõndida. Sinna aeg-ajalt eksib ka uusarendusi ära, aga ka kõik vanemad kortermajad on renoveeritud. Jõgi, pisike rand, poed, palju kergteid igas suunas ja Tallinn paistab ka üle põllu kohe kätte.»