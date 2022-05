UKRAINA HEAKS ⟩ Nurmiko paiskab emadepäeva nädalavahetusel müüki 5000 potinartsissi, mille müügist saadud raha läheb heategevuseks

«Emadepäev on emadepäev ka Ukraina emade jaoks. Loodame väga, et see kollane nartsissipott kõnetab ning heade inimeste abiga ja organisatsiooni vahendusel saame seekord toetada Ukraina emasid. Jätame annetatava raha kasutamise vabaühenduse «Ukraina Heaks» otsustada ja kui sellest sünnib kellelegi kasvõi hetkeks rõõmu või õnnetunnet, siis on kogu üritus täitnud oma head eesmärki,» rääkis Nurmiko Hulgi OÜ tegevjuht Marika Mägi.