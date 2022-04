VIDEO ⟩ Briti kuningakoja endine kokk näitab, kuidas siniverelised banaani söövad

Suurbritannia kuninganna Elizabeth II on tõeline daam. Etiketireeglid ning ülim viisakus on 70 aastat troonil olnud kuninganna geneetikasse kirjutatud. Meie silmis tavalised, mõnikord suisa mühaklikud tegevused ja kombed on midagi, millest kuninganna on pidanud terve oma elu suure ringiga mööda minema. Sama kehtib banaani koorimise ja söömise puhul.