Kokanduseksperdid üle maailma on soovitanud praadimisel vältida oliiviõli ja kasutada selle asemel taime- või päevalilleõli. Selgub, et pikalt suust-suhu liikunud õpetussõnad ei sugugi kivisse raiutud.

Kõikidel õlidel on nimelt suitsemispunkt ehk temperatuur, mille ületamisel hakkab õli suitsema, omandades ebameeldiva maitse. Suitsemispunkti ületades kaotab õli ühtlasi ka oma väärtusest ning selles tekivad toksilised ühendid. Ekstra neitsioliiviõli «murdepunkt» on 160 kraadi juures, samala ajal kui neitsioliiviõlil ulatub see suisa 215 kraadini.