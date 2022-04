Ilus puitpõrand tõstab kodu hinda mühinal. Kui tegemist on naturaalse puiduga, mis ehk natukene kulunud, siis tasub mõelda selle lihvimisele ja uuesti lakkimisele. Sedasi näeb põrand välja nagu uus. Paljudes kodudes on põrandaks hoopis laminaat, mida ilmselgelt lihvida ega lakkida ei saa. Selline põrand vajab süvapesu, et kõik mustus sealt kätte saada. Kui põrand näeb ikka kehv välja, siis tasub mõelda selle väljavahetamise peale. Investeering võib end mitmekordselt tagasi teenida.