Kevad on muutuste aeg. Vähe sellest, et tuleb ette võtta suurpuhastus, tekib kevadeti alati tung kodu värskendada. Kust aga selleks ideid leida? Koduportaal on just sel põhjusel kokku pannud oma lemmik sisekujunduse sisuloojad, kel häid ideid ja inspiratsiooni kuhjaga jagada.