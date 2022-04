Jäätmete liigiti kogumine sõltub paljuski korteriühistu agarusest

Rakvere suurtes korrusmajades said pea kolmsada korterit endale ka biojäätmete kogumise ämbrikese, et biojäätmeid oma korteris veelgi mugavamalt sorteerida. «Vastuvõtt oli väga erinev, mõnes majas oli huvi väiksem, teises jällegi küsiti juurde,» rääkis Jaadla veebihäälingus «Korteriühistu taskutarkus».

Tema sõnul on Eesti Korteriühistute Liit ka suhtumist jäätmete sorteerimisse kodus ka uurinud – põhjuseks tuuakse väga tihti see, et jäätmeid liigiti koguda pole kodus kuigi mugav. «Aga kui sul on köögis selline väike ämbrike, kuhu biojäätmed panna ja maja ees seisab biojäätmete konteiner, ei ole ju probleemi,» leiab Jaadla.