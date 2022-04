KARM REAALSUS ⟩ Uue korteri lõplik hind selgub alles notaris

«Eellepinguga fikseeritakse korteri maksimaalne hind, mis võib olla isegi kümme protsenti kõrgem kui inimene oli esialgu valmis maksma. Kui arendajad jätsid seni valmimistähtaja osas endale kuu-kaks varuks, siis uute lepingute kohaselt võib tarneraskuste korral olla valmimise varu pool aastat. Olukord on selline, et kinnisvara ostu lõplikud tingimused selguvad piltlikult öeldes notarisse minnes,» selgitas Laugus.

«Ostja jaoks on see muidugi ebamugav, aga toorainete defitsiidi ja tarneraskuste olukorras ei tea arendaja ega ka ehitaja, mis on projekti lõpphind või millal hoone valmis saab. Mõned arendajad ei taha seetõttu kortereid enne lõplikku valmimist üldse müüki pannagi. Pigem ehitatakse valmis ja hakatakse müüma kui lõpphind selge,» lisas Laugus.