IKEA pandi Venemaal kinni, aga pole hullu – varsti avatakse ИДЕЯ!

Peterburi disainistuudio Luxorta-Service tegi taotluse kaubamärgi ИДЕЯ registreerimiseks. Huvitaval kombel on venelaste ИДЕЯ ja rootslaste IKEA logo äravahetamiseni sarnane.

Vene meedia andmeil kurtis Luxorta-Service'i direktor Konstantin Kukoev, et tema ettevõte on IKEA lahkumise tõttu kõvasti kannatanud. Seetõttu kaebas ta rootsi kontserni kohtusse ja nõuab veerand kvadriljoni rubla suurust kahjuraha. Mõistmaks, kui suure summaga tegu, siis kvadriljon on miljon miljardit.