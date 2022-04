70ndad pressivad tuppa: diskoajastu lemmikkaunistus teeb comeback'i!

Diskokuulide hiilgeaeg oli 70ndatel, mil klubikultuur oma hiilgeaegu nautis. New Yorgi põrandaaluste tantsumekade nagu The Loft, The Gallery ja hiljem legendaarse ööklubi Studio 54 laealust kaunistanud kuulid leidsid tee ühel või teisel moel tee ka teistesse asutustesse.