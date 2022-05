TERRASSI ABC ⟩ Valmistu suveks juba praegu! Kõik, mida pead teadma terrassi hooldusest ja sisustamisest

Ideid terrassi sisustamiseks

BOHO stiil

K-rauta sisekujundaja Getrin Ruut räägib, et mõni aeg tagasi interjööris kanda kinnitanud näiliselt boheemlaslik lähenemine on jõudnud ka terrassidele. Sellele stiilile omaselt on mööbel, taimed, tekstiilid ja sisustusdetailid esmapilgul justkui juhuslikult kokku sattunud, kuigi tegelikult on tervikliku üldmulje saavutamiseks omajagu tööd tehtud. Boheemlasliku, aga samas praktilise ja hubase lahenduse loomine on enamasti märksa keerukam kui võib esmalt tunduda.

Boho stiilis dekoratsioonid. Foto: Shutterstock

Julged kooslused

Trendid soosivad julgust katsetada ning kokku sättida esemeid erinevatest ajastutest, maailmajagudest ja stiilidest. Eklektika ja eksootika on terrassidel moes, aga seejuures tuleb sisustamisele läheneda siiski mõningase ettevaatlikkusega, et mitte ületada hea maitse piiri ega teha järeleandmisi mugavuses. Küll võib julgelt kokku panna poest soetatut ja enda käsitööd ning kombineerida traditsioonilist põhjamaist minimalismi mõne erksa värvitooniga.

Kombineeri erinevaid stiile. Foto: Shutterstock

«Päris» mööbel

Trendikas terrassimööbel jäljendab siseruumidele omast mööblit. Nende vahe on eelkõige materjalides, sest õues peab mööbel olema ilmastikukindel. Üha sagedamini näeb aiamööblit, mille materjali võiks pidada välimuse järgi naturaalseks puiduks või rotangpunutiseks, aga mis on tegelikult valmistatud plastikust või metallist.

Välimus võib olla petlik. Naturaalset materjali jäljendav mööbel, võib olla tehtud ilmastikukindlast plastist. Foto: Shutterstock

Pilkupüüdvad sisustuselemendid

Isegi kui terrassimööbel on olemuselt lihtne ja tekstiilid klassikalised, võiks luua terrassile suvist elavust ja koloriitsust põnevate sisustuselementidega. Ühest või kahest pilgupüüdjast piisab, selleks võib olla näiteks eksootiline vaas, silmatorkav lillepostament, trendikas lamp või huvitav küünlaümbris.

Põnevad detailid lisavad terrassile iseloomu. Foto: Shutterstock

Ohtralt rohelust

Nii nagu moodsas eluruumis, võiks ka terrassile jaguda ohtralt taimi. Need võivad olla erineva ilmega ja erinevas suuruses, ka potid ei pea olema ühesugused, vabalt võib kombineerida keraamikat, puitu ja metalli. Nii nagu toas, on ka õues moes jalgadel lillepotid ja erinevad lillepostamendid, mis aitavad sättida lopsakuse erinevatele tasapindadele. Ka taimeredelid ning rõdu- ja piirdekastid aitavad luua rohelist hubasust. Terrassile võib suvitama tuua ka osa toataimi, enamasti peavad need meie suves kenasti vastu. Samas saab terrassil konteinerites või suurtes pottides kasvatada ka roose, hortensiaid või muid meelepäraseid aialilli.

Taimi pole terrassil kunagi liiga palju! Foto: Shutterstock

Sujuvad üleminekud

Terrass võib olla ühtviisi kas elutoa, aia või mõlema pikendus. Kui elutoa ja terrassi vahel on suur klaaspind, saab luua sujuva terviku, kus terrassi sisustus võiks lähtuda elutoa iseloomust ja stiilist. Näiteks kui kodune interjöör on minimalistlik ja põhjamaine, siis võiks sama joont jätkata ka terrassil. Kui mööbliesemetega pole võimalik majas sees ja õues paikneva elutoa vahele silda luua, võib selleks kasutada sarnaseid sisustuselemente, näiteks tekstiile või keraamikat. Samuti võib terrassi visuaalselt ja praktiliselt laiendada aiamurule. Näiteks kui kiiged terrassile ei mahu, saab need paigutada aeda nii, et need moodustavad terrassi sisustusega ühtse terviku. Kõige lihtsamini saab terrassi murule laiendada roheluse ja lillede abil, kasutades näiteks samade taimede konteinereid või kaste nii terrassil kui aias.

Terrass võib olla elutoa loomulik jätk. Foto: Shutterstock

Hubane ja soe atmosfäär

Hubasus on ajatult moes ja selleks, et veeta terrassil mõnusalt aega, on oluline mõelda esteetilisuse kõrval ka praktilisusele ja kodusoojusele. Hubasust aitavad luua tekstiilid, mis täidavad ka asjakohast rolli – põrandavaibal on mõnus astuda, pleedi alla on hea jaheda ilmaga pugeda, padjale on pehme toetuda ning kardina taha päikese eest varjuda. Hubasuse juurde kuuluvad ka valgustid. Nii nagu interjööris, on ka õues mõjusam kasutada mitut erinevat valgusallikat ning nutikaid tehnilisi lahendusi.​