Lihtne, odav ja ilus: ideid piduliku laua katmiseks!

Suured koosviibimised on toredad ja selleks, et laual peomeeleolu luua, ei pea sugugi palju vaeva nägema. Piisab ka tavalistest lauanõudest ja kübekesest loovusest. Pole ju kõige tähtsam see, kui palju sa raha kulutad, vaid see, kellega sa koos aega veedad.