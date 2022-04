DISAINIPÄRL ⟩ Mees ostis Taist teekannu ja ehitas selle põhjal maja

Maailmarändur Chęsiak ehitas teekannukujulise maja Poolas asuva Bydgoszczi nimelise linna lähedale. Ta rääkis PAP-le, et seostab teekannu soojuse ja perekonnaga. «Mõtlesin, et kui peaks kunagi maja ehitama, siis võiks see eriline olla.»