Naabrid panid aeda mullivanni: ma lähen hulluks!

Mumsneti foorumis oma mure kurtnud naine kirjutab: «Naabrid panid oma aeda mullivanni ning sellest ajast peale kuulen ööpäevaringselt surinat. Lisaks võeti mullivanni paigaldamiseks aed maha ja seda ei ole siiani tagasi pandud, nii et mul ei ole olnud mingit privaatsust. Nad hüppavad mullivanni paljalt, samal ajal, kui ma pesu kuivama panen, see on tõesti väga ebameeldiv,» kirjutab ta.