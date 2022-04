NÄDALA RETSEPTID ⟩ Eesti burgerist sai Dubai Expol hitt-toit. Proovi grillil järele

Lisaks hindab ta puhast maitset, mistap ei võtaks ta volbrigrilliks ette pikki liha marineerimise ega maitsesegudesse uputamise seansse. Suitsumaitse ise on juba küllalt hea – «See ongi asja võlu!» –, kübekesest soolast ja piprast vajadusel piisab. Burger, millega kokk maailmanäitusel rahvamasse ligi meelitas, kuulub tema arvates just nende grillihooaja mugavustoitude hulka, mis ei nõua pikka ettevalmistust ega ülemäära mässamist. Kiire grillburger on iseäranis mõnus toit varakevadel, kui jahe ilm ei lase seltskonnal veel pikalt õues istuda ega šašlõkki sussutada. «Ise teen tihti burgerit, maitsev ja ülilihtne,» kiidab kokk ning lisab, et salatitki pole vaja juurde leiutada, sest kukli vahel on see kõik kompaktselt koos.