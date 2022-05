PILDID ⟩ Läänemaal ootab üliäge mereäärne suvila uut omanikku

2006. aastal valminud kahekorruseline hoone on väga heas korras ning uuteks elanikeks valmis! Tegu on suvilaga, mis sobib iseenesest ka aastaringseks elamiseks. 57-ruutmeetrine suvila, ühes seda ümbritseva 1037-ruutmeetrise krundiga, on müügis 138 000 euroga.