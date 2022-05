PILDID ⟩ Prangli saarel on müüa tükk maapealset paradiisi!

Ligi saja alalise elanikuga Prangli asub kümne kilomeetri kaugusel mandrilt. Väga pika ajalooga saar on suvel populaarne suvituskoht ja seda mitmel põhjusel. Müüdav kinnistu asub Idaotsas, Mölgi sadamast ja rannaribast lühikese jalutuskäigu kaugusel.

Kuna kinnistu asub eemal turismiga seotud piirkondadest on siin vaikne ja rahulik ka kõige tihedamal ajal. 2009. aastal valminud palkmaja, üldpinnaga 70 ruutmeetrit, on kuulutuse järgi suurepärases seisukorras. Kahekorruselise elamus on kaks magamistuba, kaminaga elutuba, köök, saun ja duširuum.