Õues söömise hooaeg on alanud: ideed, mis teevad sellest sinu lemmiktegevuse

Suvised maitsed ja värvid

Suvised eined on mõnusad ja värsked – pole vahet, kas naudid neid toas või õues. Tõsta oma hõrgutisi esile rahulikes toonides ja mati glasuuriga kaussidega. Savist valmistatud kausid annavad söögilauale maalähedase hõngu ja sobivad suurepäraselt suviste maitsetega.

Aeg korraldada aiapidu

Kui soovid korraldada suurema peo või perega õdusalt lõunat süüa, pole selleks paremat kohta kui omaenda aed. Kohtle seda kui iga teist ruumi oma kodus – kõige tähtsam on mugavus. Vali mööbel, mis peab ilmastikule vastu, kuid ei ohverda funktsionaalsust. Viimase lihvina vali välja meelepärased padjad, pleedid ja LED-lambid, mis löövad söögiala kaunilt särama.

Loo aeda mõnus söögiala. Foto: Ikea

Kõik vajalik õues lõõgastumiseks

Kauaoodatud suvepäevade saabudes on üks lõõgastav puhkepaik õues hindamatu väärtusega. Värvilised tekstiilid ja jooginõud, kust midagi värskendavat valada, teevad sellest täiusliku koha nii külaliste tervitamiseks kui omaette ajaveetmiseks ja akude laadimiseks.

Restoraniteenindus kodus

Tahad linnapeale õhtustama minna? Selle asemel, et sammud restorani poole seada, tekita kodus ühe lihtsa nipiga tunne nagu oledki juba restoranis. Pilkupüüdva kandikuga on väga mugav suupisteid ja jooke õue või teise tuppa viia. Nii saad ise kelneriametit pidada ja teistele head teenindust pakkuda.

Tarvikud salatisõpradele

Kas suvisel ajal on üldse midagi sellist, mida ei võiks salatisse pista? Selleks, et neid värskeid ja kirevaid roogasid täiustada, vali õiged nõud ja tarvikud – näiteks bambusest serveerimiskauss. Nii on krõmps salat ühtlasi ka kena lauakaunistus.

Ilusad nõud annavad toidule jumet! Foto: Ikea

Grillihooaeg

Väljas kokkamise hooaeg on juba täies hoos. Veendu, et sul oleks selle tähistamiseks olemas kõik hädavajalikud asjad, mis on valmis sulle alati appi tulema – ja seda iga ilmaga.

Kõige olulisem asi väliköögis on otseloomulikult grill. Söe- või gaasigrilli ja mõne muu olulise elemendiga ongi sul vajalik kööginurk olemas. Vaata, et riiulitel oleks piisavalt ruumi nõude, söögiriistade, kandikute ja teiste asjade jaoks. Kui võimalik, siis organiseeri väliköögi nurka vesi, et käsi lihtsam pesta oleks.

Aeg piknikuks

Tahad lõunaks midagi teistsugust? Paki asjad kaasa ja kutsu sõbrad endaga piknikule! Korralik piknikutekk ja kott peab alati olemas olema – mine parki, rannaliivale või kuhu iganes su süda kutsub.

Kui omal aeda ei ole, siis mine piknikule! Foto: Ikea

Toidu transport

Anumad, mis hoiavad sööki ja jooki kindlalt paigal, pakuvad liikumisvõimalust ja paindlikkust. Valmis tehtud toitu ei pea siis ainult kodus nautima, vaid saab mugavalt ükskõik kuhu kaasa võtta.

Rõõmsameelsed ja vastupidavad nõud