Kevadise suurpuhastuse galerii: jaga pilti mõttetust ostust, mida sa kahetsed ja tahad lahti saada!

Nüüd, kui kodukoristamise hooaeg rühib täistuuridel suve poole, on õige aeg kõigest ebavajalikust vabaneda. Enne, kui asjast loobud, saada meile sellest pilt ja kirjuta, kuidas see sinu koju jõudis. Põhjus on lihtne – siis ei tee teised sama viga nagu sina!