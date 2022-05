Korter kui Fabergé muna: Lasnamäe ühetoaline rabab jalust!

Kaheksandal korrusel asuv ühetoaline korter ei ole küll kuigi suur, kõigest 33 ruutmeetrit, kuid näitab ilmekalt, et ka väikesele pinnale võib palju mahtuda. Elamine on maast laeni kaetud erinevate detailide ja mustritega. Iga nurk, kuhu vaatad, peidab endas midagi uut ja mida kauem seda vaatad, seda rohkem asju sealt samast nurgast silma jääb. Maale, nipsasju, mööblit, vaipu ja muud on siin mitme korteri jagu.