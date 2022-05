Kaval värvinipp, mida iga kodus remonti tegev inimene teadma peaks

Tapeedist on saanud rariteet, mida naljalt värske kuue saanud kodust ei leia. Eelistatakse seinad lihtsalt mingi värviga üle võõbata. Kuid Maria sõnul teevad paljud värvi valimisel suure vea.

Enamik valib ehituspoes värvi välja ja läheb sellega koju. Seal selgub, et tulem ei näe välja päris selline nagu vaimusilmas ette kujutati. Just selle olukorra vältimiseks soovitab sisekujundaja minna poodi koos valge plakati või mõne muu asjaga, mille peal saab väljavalitud värvi testida.

See sama plakat võta endaga koju kaasa ja pane seina. Nihuta selle juurde ka mööbel, et oleks näha, kuidas värv ülejäänud dekooriga sobib. Kuna valgus on igas ruumis erinev, näeb ka värv seal erinev välja. Sedasi näed kiirelt ära, kas valituks osutatud värvitoon ka tegelikult sinu kodus töötab. Säästad nii raha ja aega.