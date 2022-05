Aastakümneid kööginurgas kükitanud vaas, osutus haruldaseks meistriteoseks

Anonüümseks jäänud omanik ostis vaasi 80ndatel, paarisaja naela eest, ja pani selle oma kööki. Tal polnud õrna aimugi, et tegemist on haruldase hiina keraamikaga. Tuleb välja, et vaas on Qingi dünastia perioodi meistriteos, mis võib oksjonil uue omaniku leida saja kuni 150 tuhande naela (120-180 tuhande euro) eest.