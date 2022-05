Kasuta võimalust! Muhumaal müüakse imearmsat rookatusega suvilat

Kokku on müügis kaks krunti, mis paiknevad kõrvuti. Pole need isegi Kuivastu sadamast kuigi kaugel – autoga sõites kõigest mõned minutid. Kiviaiaga piirnevatelt kinnistutelt avaneb lummav merevaade.

Hetkel on kruntide näol tegemist maatulundusmaaga, kuid vastavalt Muhu valla uuele üldplaneeringule, on üks neist ehituskeeluvööndist vabanenud. Sellega tekib võimalus liituda elektri- ja veevõrguga. Teine krunt on suures osas kaetud kadakatega ning seal ehitada ei tohi.