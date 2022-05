Õite valimine pole kergete killast – tähtpäev on oluline ja soov emale rõõmu teha suur. Kuna emadepäev langeb kevadesse, domineerivad kimpudes ennekõike just sellele aastaajale omased õied. «Emadepäev on nii ilusal ajal, kus loodus tärkab ja sädeleb. Sel perioodil on valikus palju eri värvi ja sorte tulpe, pisut rohelist juurde ja ongi imearmas kevadine kimbuke. Ka pastelsetes toonides nelgid ning preeriakellukesed on populaarsed ja muidugi suure ja uhke õisikuga hortensiad,» selgitab Kadri Jardin Lilledest.