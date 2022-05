Mitte nõrganärvilistele! Mees ehitas voodi, mis tekitaks paljudes surmahirmu

25-aastane Ethan Kamenzind töötab maalri ja sisekujundajana. Hobiks on mehel aga juba lapseeast maod. Kokku on tal ja ta naisel Amandal viis madu. Et olla oma armastatud koduloomadele lähemal, otsustas Ethan ehitada voodi, mille alumise osa moodustab akvaarium, kus elaks kaks madu. Mõeldud-tehtud, ehitaski Ethan sellise magamisaseme – peab ikka tõeline maofänn olema, et sellisel sõba silmale lasta.