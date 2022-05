Eesti maakler: kuidas ma tippu jõudsin?

Lähen alati ise objektile kohale, uurin läbi kõik nurgatagused ja palun omanikul ka miinuste kohta kõik ausalt ära rääkida. Küsin omanikult nii palju küsimusi, et saaksin müüdavast kinnisvarast võimalikult objektiivse ülevaate.

Tunnen seadusi. Kui ma algaja maaklerina oma vähese kogemuse tõttu seadusi veel nii hästi ei tundnud, oli mul alati keegi, kes vajadusel kiiresti head nõu andis. Olen õppinud tundma, kuidas ajada asju pankadega, ning oskan klienti ka sellel alal nõustada. Maaklerina uurin ostuhuviliselt inimeselt kohe, kas tal on pangas käidud, ja kui mitte, siis annan soovitusi.

Tean alati, kellele helistada. See tähendab, et mul on nimekiri vajalike inimeste kontaktidest. Sinna nimekirja kuuluvad näiteks notar, ehitusspetsialist, fotograaf ja veel mõni spetsialist, kellelt nõu ja abi saab. Hea kontakt notariga on oluline sel põhjusel, et mõnikord on tehinguga väga kiire, kuid vabu notariaegu pole kusagilt võtta. Mul on hea kontakt kindlas notaribüroos, kuhu saan oma kliendiga kiiresti pöörduda, ja see on minu töös kindlasti suur pluss.

Püüan alati olla rahulik ja loov. Kui kliendil ei ole mõni dokument korras, siis ei lahenda probleemi mitte mina, vaid annan nõu, mida ühes või teises olukorras teha ja kelle poole on kõige mõttekam pöörduda. Samuti pean alati oskama ja suutma kliendile ausalt öelda, kui korteri või maja müük on probleemne.

Tean, kuidas müüa. Mul on alati plaan, mismoodi korterit või maja müüma hakata. Kohe alguses määran õiglase hinna ja annan omanikule ausa hinnangu selle kohta, mis hinnaga on võimalik sel ajahetkel selles piirkonnas kinnisvara müüa ja kui suur on reaalne hind, mida selle kinnisvara eest võib saada. Heal maakleril on kõhutunne hindamisakti suhtes, mis tähendabki seda, et ta oskab juba umbes öelda, mis hind hindamisakti kirjutatakse.

Umbes kord nädalas annan kliendile tagasisidet, kui palju on kuulutust vaadatud ning mitmele potentsiaalsele ostjale olen objekti näidanud. Käe pulsil hoidmine tähendab ka näiteks seda, et kui aastaaeg on vahetunud, tehakse uued pildid. Kui korter või maja ei ärata huvi, selgitan välja, milles asi on. Põhjus võib olla hinnas, halvasti koostatud kuulutuses, väheses reklaamis või milleski muus. Olen kliendile alati kättesaadav ja vastan talle mõistliku aja jooksul. Oskan kirjutada müügiteksti, mis tõmbab tähelepanu, on aus ja ülevaatlik.

Koos profipiltnikuga teeme fotod. Hoolitsen selle eest, et piltidel on koristatud toad ning kadunud on kõik omaniku isiklikud asjad. Vajadusel tõstan ka mööblit ringi, et ruumi tegelik potentsiaal välja tuleks. Headel piltidel on palju valgust ja ilusad värvid. Kui omanik elab müüdaval pinnal sees, saadan ta kodust ära, sest omanik ei ole objektiivne ja võib müügiprotsessi takistada. Kui omanik sees ei ela, usaldab ta mulle võtmed, nii on kõigi jaoks mugavam.

Oskan müügihinda kaitsta. Ostuhuvilistele tuleb põhjendada, miks konkreetne korter või maja on müügis just selline hinnaga, ning välja tuua argumendid. Kui on mõni oluline eelis, siis püüan ka sellest rääkida, nagu ka korteri või maja turuväärtusest.