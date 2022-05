Toataimed suveks õue: miks, millal ja kuidas?

Millised toataimed võib suveks õue viia?

Suure osa toataimede algseks koduks on troopilise või lähistroopilise kliimaga alad ning sealne õhutemperatuur ja niiskustingimused on meie suvistest oludest paljuski erinevad. Lähistroopilise kliimavöötme taimedele on meie suveilmad enamasti sobilikud, troopilistest vihmametsadest pärit taimedele valdavalt mitte.

Meil levinud toataimedest naudivad kosutavat suvepuhkust näiteks jõulukaktused, viigikaktused, agaavid, kalanhoed ning teised sukulentsed ehk vett talletavad taimed. Samuti saavad välitingimustes edukalt hakkama kiulised tääkliiliad, kannatuslilled ehk passifloorad, noliinad ehk pudelpuud, fatsiad, luuderohud, draakonipuud ning terve hulk teisi tubaseid taimi. Isegi haprana näivate orhideede seas leidub neid, kes on valmis edukalt õues suvitama. Lisaks tasub õue suvitama viia erinevad maitse- ja lõhnataimed.

Miks on toataimede õue kolimine kasulik?

Suvepuhkus värskes õhus parandab taime tervist ja välimust ning soodustab kasvu. Õues on toataimele võimalik pakkuda rohkelt valgust ning kasvuruumi. Siinjuures tuleb jälgida, et taime asukoht oleks kooskõlas taimele vajalike kasvutingimustega – näiteks varjutaimedele tuleb kindlasti ka õues varjulisem asukoht leida.

Välitingimustes on taimede hooldamine lihtsam ja mugavam. Loodus võtab suure osa taimede igapäevasest hooldusest enda kanda. Näiteks kastab ja piserdab aeg-ajalt taimi vihmavesi, ühtlasi saavad taime lehed ka tolmust puhastatud. Potitaimi on õues vajaduse ilmnemisel mugavam kärpida, väetada, pritsida ning istutustöid läbi viia.

Taimede toast õue kolimise järel tekib tuppa täiendavat vaba ruumi ja suvised meelispaigad nagu aed, rõdu või terrass täituvad meeldiva rohelusega. Paljusid toataimi annab efektselt paigutada suvistesse taimekompositsioonidesse, näiteks terrassikonteineritesse ja suurematesse taimepottidesse.

Õue-elu mõjub taimedele turgutavalt ja karastavalt ning seeläbi soodustab taimede õitsele puhkemist.

Millal on õige aeg taimed õue viia?

Toataimed on valmis välioludega kohanemist alustama kui öökülmade oht on möödunud ning õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele. Sõltuvalt aastast kolitakse toataimed enamasti õue kas mai teises pooles või juuni alguses ning jäetakse sinna kuni septembrini. Igaks juhuks on aga mõistlik hoida silm peal ilmaprognoosidel, et taimede kolimisega kevadel liiga vara ega sügisel liiga hilja alustada.

Kuidas taimi uue keskkonnaga harjutada?

Toataimed on harjunud stabiilse tubase keskkonnaga. Selleks, et kohanemine välitingimustega oleks taimede jaoks stressivaba tuleb taimi järk-järgult uute oludega harjutada. Esimese sammuna tuleb taimed viia õue vaid mõneks tunniks päevas. Taim on tarvis paigutada intensiivsete päikesekiirte eest varjatud kohta, näiteks varju pakkuva puu või põõsa alla. Esimesel nädal tuleb taim igapäevaselt ööseks tuppa tuua, teisel nädalal pikendage nädala jooksul õues olemise aega igapäevaselt paari tunni võrra. Seejärel võib taime kogu suveperioodiks õue jätta.

Kindlasti ei tohi taime kastmine, väetamine ega teised baasvajadused suvel õues unarusse jääda. Samuti tuleb märgata ka ebasoodsaid ilmaolusid – väga tuuliste või vihmaste ilmade korral tuleb taimed ajutiselt tuppa tuua. Valvsust ei tasu kaotada ka võimalike kahjurite, näriliste või lemmikloomade osas, kes taimedele märkamatult liiga võivad teha.

Kuidas taimed sügisel tagasi tuppa tuua?