Aastaga veerand otsa: kinnisvara hinnaralli ei pidurdu, üüridki ei tule ilmselt praegusest tipust alla

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habali sõnul hinnad tõusevad, aga tehinguarvud on languses. «Aprillis tehti üle Eesti 12 protsenti vähem tehinguid kui aasta tagasi ja üldjuhul peaks nõudluse vähenemine viitama hinnalangusele, kuid praegu seda oodata pole. Inflatsioon, materjalide ning tööjõu kallinemine hoiab hinnad lähiajal pigem kergelt tõusvas joones. Pikemas plaanis sõltuvad hinnad keskpankade poliitikast ja rahatrüki piiramisest, mille puhul hinnad tõenäoliselt stabiliseeruvad,» ütles Habal.

«Kui kesklinn läheb nii kalliks, et inimesed ei saa seal kodu enam soetada, siis laieneb Tallinn mööda suuremaid magistraale väljapoole. Seetõttu on Tallinna lähivallad ja -asulad nagu Kehra, Paldiski ja Keila selgelt tõusuteel. Samuti on praegu varasematest aastatest märksa populaarsem üle Eesti kaugematesse väikelinnadesse kolimine,» rääkis Habal.