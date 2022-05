DISAINIPÄRL ⟩ Türklased disainisid vanast saksa kallurist matkaauto

Matkaauto kannab nime Maniac ning on 7,3 meetrit pikk ja 2,55 meetrit lai. «Arendasime selle ühe pere jaoks vana MAN Kat 444 kallurauto mudeli baasil,» ütles Meteor Mimarliku arhitekt ja projekti eestvedaja Nurullah Demir. Ta lisas, et esialge kontseptsioon oli ehitada sõiduk, mis tekitaks tunde, et sellega saab igasse maailma nurka reisida, olenemata, millised on tee- ja ilmastikuolud.