Lidli tootekirjeldus teeb netirahvale nalja

Nalja tegi tuumajääkide võimalik olemasolu kliendile palju. Ilmselt on nende jääkide all mõeldud pisikesi kivitükikesi, mis võisid aprikoosi sisse jääda. Tõlkeavastust jagas inimene ka Redditis, kus see väga suure tähelepanu osaliseks on saanud. Humoristid ei ole jätnud juhust kasutamata, et mõne hea killuga maha saada.