Harku järve äärne arendus jõuab lõppfaasi

«Tänastes muutlikes turutingimustes muutub koduostjate jaoks üha määravamaks kinnisvaraarendajate usaldusväärsus ja läbipaistev tegutsemine. Bonavalt uue kodu ostjad saavad olla kindlad, et ostu-müügilepingus fikseeritud kodu hind on kliendi jaoks lõplik. Olles koduostu otsuse eelnevalt hoolikalt läbi kaalunud, on uusarenduste puhul otstarbekas leping sõlmida pigem arenduse algfaasis, et end võimalikest tulevastest hinnamuutustest mitte mõjutada lasta,» kommenteeris Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.