Sisekujundaja 5 nippi, mille abil kodule elegantne lihv anda

Preston soovitab maha panna mitte ühe, vaid mitu vaipa. Sedasi olevat ta teinud Ralph Laureni mööblipoes, kui seal töötas. Vaipade kihiti üksteise otsa ladumine lisab elamisele tekstuuri ja ruum näeb välja rohkem kureeritud. Sisekujundaja ei soovita vaipu üksteise otsa sümmeetriliselt laduda, tee seda väikese nurga all.

Sisekujundaja väljendab oma põlgust kuplikujuliste laevalgustite vastu väga selgelt. Need soovitab ta asendada mõne muu lambiga, isegi kui tegemist on üürikorteriga.

Ilusad kardinad muudavad toa ilmet hetkega ning on võrdlemisi soodne viis elamisele uus hingamine anda. Preston soovitab mõelda roomakardinatele. Eriti hästi sobivad need ruumi, mil on madal lagi.