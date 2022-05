PILDID ⟩ See Tallinna külje all asuv paneelikas peidab endas eriti vinget korterit!

Renoveeritud paneelmajas asuv korter on 33,7 ruutmeetrit suur. Tube on siin kokku kaks ning korter jaguneb esikuks, vannitoaks, köögiks, elu- ja magamistoaks. Korter ise on enam-vähem remonditud, täpsemalt öeldes, on remont poole peal, kuid suurem töö on tehtud.