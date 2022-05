Teeme ära! Talgupäev kutsub lilleniitu rajama ja liigirikkust toetama

Liigirikka niidulillede lapikese külvamine on üks igaühe looduskaitse võtetest, mis pakub silmailu, toidupaiku tolmeldajatele ja kasvukohta kodumaistele taimedele.

Koduse niidulillede kasvuala loomine on jõukohane igaühele, et aidata tuua elurikkust meie ümber, olgu siis koduhoovi või tänava äärde, seltsimaja juurde või külaplatsile. Mida on hea teada selle talgutöö kõige paremaks õnnestumiseks?